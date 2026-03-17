Погода на среду: В Баку ожидается до 15 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 18 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых районах возможен небольшой моросящий дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +5…+8 °C, днём +10…+15 °C. Атмосферное давление - около 765 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80–85 %, днём 65–70 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах возможен снег. Днём осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 °C, днём +12…+17 °C; в горах ночью - от −3 °C до +2 °C, днём +7…+12 °C.