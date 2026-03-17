Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.
Об этом сообщает МИД Пакистана в своем аккаунте в соцсети Х.
Стороны обменялись мнениями о последних событиях в текущей региональной ситуации и обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke with Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.
They exchanged views on the latest developments in the ongoing regional situation and discussed bilateral matters of mutual… pic.twitter.com/lyFB69PwGK — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 17, 2026