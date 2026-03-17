Уволен главный инженер Бакметрополитена - ФОТО

Главный инженер по эксплуатации ЗАО "Бакинский метрополитен" Азад Мустафаев освобождён от занимаемой должности.

Как сообщает АПА, на его место назначен Намиг Юсубов.

Отметим, что ранее Юсубов возглавлял производственно-технический отдел метрополитена.

Азад Мустафаев начал работу в ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2019 году в качестве заместителя главного инженера по эксплуатации. На эту должность он был назначен по приказу бывшего председателя структуры Заура Гусейнова. В 2023 году был повышен до главного инженера по эксплуатации.

На фото Азад Мустафаев