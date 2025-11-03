В Баку произошло ограбление на 30 тысяч манатов

В Наримановском районе Баку полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из магазина строительных материалов.

Как сообщается, 1 ноября владелец торговой точки обратился в полицию с заявлением о пропаже кровельных материалов на сумму около 30 000 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления, был установлен и задержан 44-летний Р.Самедов, подозреваемый в совершении преступления.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова