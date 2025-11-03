В Азербайджане лесник годами вымогал деньги у жителей

На основании многочисленных жалоб граждан на неправомерные действия лесника Хильского лесничества, входящего в Региональный лесохозяйственный центр №5 при Службе развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов, в прокуратуре Гусарского района возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных многочисленных следственных действий установлены обоснованные подозрения в том, что Захид Абуев, работая лесником Хильского лесничества с 2016 года по апрель 2025 года, злоупотреблял своими служебными полномочиями и превышал должностные полномочия. Он, угрожая, неоднократно получал денежные средства в различных суммах и другие материальные блага от около 40 жителей сел Кириг, Джибир и Ляджат Гусарского района за неинформирование лесничества или соответствующих структур о допущенных ими нарушениях законодательства.

На основании собранных доказательств Захид Абуев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 309.1 (Превышение должностных полномочий), 311.3.2 и 311.3.4 (Неоднократное получение взятки путем угрозы) Уголовного кодекса. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием, решением Гусарского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.