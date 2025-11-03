Посольство Швеции отмечает значительный прогресс в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - ФОТО

Плодотворной назвало посольство Швеции в Баку поездку в Джебраильский и Зангиланский районы, организованную совместно с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Азербайджане.

Как отмечается в посте, опубликованном на странице шведской дипмиссии в Facebook, поездка «предоставила возможность ознакомиться с реализуемыми в регионе проектами по восстановлению и развитию инфраструктуры».

«В обеих сферах наблюдается значительный прогресс. Особого внимания заслуживает развитие транспортных связей в рамках деятельности по построению мира», - подчеркивает посольство.