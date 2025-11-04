Еще один шаг экосистемы Bir в развитии торговой отрасли - ФОТО - ВИДЕО

Электронная торговая платформа Birmarket, входящая в экосистему Bir, объединила своих партнёров на Форуме торговцев, проведённом с целью содействия развитию бизнес-среды в стране.

Мероприятие состоялось 3 ноября 2025 года и было направлено на то, чтобы собрать торговцев из различных регионов Азербайджана, обменяться опытом, укрепить взаимное сотрудничество, а также представить новые возможности для развития сектора электронной коммерции.

Отметим, что платформа Birmarket предоставляет своим партнёрам развитую инфраструктуру и всестороннюю поддержку. Сегодня она охватывает более 1500 пунктов выдачи заказов «Gəl Al», располагает десятками тысяч квадратных метров складских помещений и ассортиментом свыше 3,5 миллиона товаров. Благодаря интеграции в экосистему Bir, для торговцев платформы открылись ещё более широкие возможности: теперь около 4 миллионов активных клиентов Birbank могут оформлять заказы напрямую через мобильное приложение. Всего за один месяц после запуска интеграции к платформе присоединился ещё 1 миллион новых пользователей, что наглядно демонстрирует укрепление рыночных позиций Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

На правах рекламы