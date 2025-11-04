Бахар Мурадова: «Изменения в законодательстве Азербайджана внесли разницу в семейные стереотипы»

Изменения в законодательстве Азербайджана внесли разницу в семейные стереотипы.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции «Вопросы семьи, женщин и детей в медиапространстве: вызовы и перспективы».

По ее словам, за последние пять лет серьезное внимание уделялось законодательной базе для укрепления института семьи:

«Государственный комитет внес ряд предложений в этом направлении. За 2020–2025 годы в принятые правовые документы были включены 7 законодательных изменений, 11 правил и положений, 33 заключения и предложения, а также приняты 3 государственные программы. Эти документы, хотя и не внесли кардинальных изменений в семейные стереотипы, создали разницу. В то же время они способствовали защите прав тех, кто страдает от бытовых проблем в семье».

Б. Мурадова также сообщила, что «План действий по реализации Стратегии в отношении детей на 2020–2025 годы» будет завершен в этом году:

«В следующем году будет вестись работа над другим планом действий».