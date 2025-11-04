Бахар Мурадова: «За организацию браков лиц, не достигших 16 лет, к уголовной ответственности могут привлечь сотрудников муниципалитетов и органов ИВ»

«Нам удалось добиться установления брачного возраста 18 лет как для девушек, так и для юношей. Однако в этой сфере оставались некоторые исключения.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая сегодня на пресс-конференции под названием «Вопросы семьи, женщин и детей в медиапространстве: вызовы и перспективы».

Она отметила, что существующие исключения как создавали условия для нарушения прав этих лиц, так и обусловленная их возможностью противозаконная деятельность приводила к совершению действий, противоречащих закону.

«В то же время, введение с 2014 года обязательного правила о прохождении медицинского освидетельствования для лиц, желающих вступить в брак, позволило добиться достаточно положительных результатов в этой области.

Тем не менее, проблемы все еще остаются, и мы выступаем с соответствующими законодательными инициативами для их устранения», – сообщила председатель комитета.

Бахар Мурадова подчеркнула, что в этом направлении был внесен ряд изменений, предусматривающих усиление административных мер.

«Так, запрещено заключение соглашений о браке с лицами, не достигшими 16 лет – то есть, достижение какого-либо согласия на эту тему между семьями. В то же время, законом запрещено проведение свадебных церемоний, связанных с браком несовершеннолетних», – добавила она.

Председатель комитета заявила, что установлена уголовная ответственность за организацию и проведение браков лиц, не достигших 16 лет: «В этих случаях к уголовной ответственности могут быть привлечены как лица, организующие брачные церемонии, так и ответственные сотрудники муниципалитетов и органов местной исполнительной власти».