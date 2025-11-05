В ЕС намерены устранить барьеры для передвижения войск внутри сообщества

Евросоюз планирует устранить бюрократические и таможенные барьеры для свободного передвижения войск и военной техники внутри сообщества.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, на которую ссылается ТАСС.

По ее данным, Еврокомиссия собирается представить некий документ по военной мобильности, а также законодательные предложения по этому вопросу 19 ноября.

Речь идет о введении единых для всех стран сообщества таможенных процедур для пропуска военной техники - предлагается их перевод в электронный формат, поясняет радиостанция. Также высказывается идея о введении «аварийного механизма» для быстрой переброски войск в случае необходимости. Кроме того, рассматривается вопрос об усилении охраны транспортной инфраструктуры и ее модернизации для использования в военных целях.

ЕС разрабатывает предложения по военной мобильности в тесном взаимодействии с НАТО, отмечает RMF FM.

Ранее еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас сообщил, что расходы бюджета ЕС на проекты в сфере военной мобильности вырастут в 10 раз и достигнут €17 млрд в следующем семилетнем бюджетном плане Евросоюза, с 2028 по 2034 годы.