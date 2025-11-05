 «Olivia» на фестивале оливок – Zeytun Festivalı - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«Olivia» на фестивале оливок – Zeytun Festivalı - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:40 - Сегодня
«Olivia» на фестивале оливок – Zeytun Festivalı - ФОТО - ВИДЕО

В этом году фестиваль оливок прошёл в атмосфере яркого праздника и собрал множество местных брендов и производителей.

Среди участников особое внимание посетителей привлек стенд «Olivia Beaut&Care», ставший одним из самых популярных на мероприятии.

Во время фестиваля стенд «Olivia» отличался не только стильным оформлением, но и интерактивным, дружелюбным подходом к гостям. Посетители могли бесплатно пройти анализ кожи на специальном аппарате, поучаствовать в увлекательной игре колесо фортуны, выиграть призы и приобрести средства по уходу за кожей и волосами со скидкой. Благодаря такому формату стенд «Olivia» стал одним из самых оживлённых мест фестиваля.

Особенным моментом мероприятия стало посещение стенда Лейлой ханум Алиевой, которая проявила интерес к деятельности бренда и ознакомилась с продукцией. Команда «Olivia» встретила её визит с большой радостью и энтузиазмом.

Разрушая стереотипы и вдохновляя женщин на уверенность в себе, «Olivia Beauty&Care» с 2022 года уверенно занимает место среди лидеров косметического рынка Азербайджана. Сегодня сеть насчитывает более 50 магазинов в Баку и регионах, предлагая покупателям качественную косметику, высокий уровень сервиса и современный подход к уходу за собой.

На правах рекламы

Поделиться:
354

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +18°С

Xроника

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Xроника

Президент наградил группу сотрудников Бакинского метрополитена

Политика

Шойгу: Важно возобновить формат «3+3» на Южном Кавказе

Общество

Министерство: Досрочное использование пенсионного капитала гражданином не предусматривается

В Балакене мужчина ударил знакомого стаканом по голове: возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

В столице прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию cлавной Победы - ФОТО

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Стали известны подробности трагического ДТП, в котором погибла Влада Ахундова - ОБНОВЛЕНО

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

В Баку еще одна территория включена в план сноса: жителям выплатят компенсацию - ВИДЕО

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Последние новости

Молдова закрывает «Русский дом»

Сегодня, 15:10

Министерство: Досрочное использование пенсионного капитала гражданином не предусматривается

Сегодня, 15:05

В Балакене мужчина ударил знакомого стаканом по голове: возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

В столице прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию cлавной Победы - ФОТО

Сегодня, 14:55

Iteca Caspian и Caspian Event Organisers завершили выставочный сезон 2025 года - ФОТО

Сегодня, 14:50

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Компания Lalique представляет продолжение своей успешной коллекции - Terramineral, Chapter II - ФОТО

Сегодня, 14:44

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

Сегодня, 14:30

Армении передан План действий по либерализации визового режима с ЕС

Сегодня, 14:20

Депутат: В Азербайджане с января 2026 года будут повышены все виды трудовых пенсий

Сегодня, 14:08

Суд отказался применять подписку о невыезде в качестве меры в отношении Саргсяна

Сегодня, 14:00

Погода на четверг: В Баку ожидается до +18°С

Сегодня, 13:52

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Сегодня, 13:40

Президент наградил группу сотрудников Бакинского метрополитена

Сегодня, 13:35

ЮКЖД: 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию сегодня, а оттуда - в Армению

Сегодня, 13:30

Глава СК Армении: Подозреваемые по делу о госперевороте планировали совершить теракты и захватить здания полиции

Сегодня, 13:25

Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Армении ситуацию в регионе

Сегодня, 13:15

СМИ: Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Сегодня, 13:05

Рустам Джабраилов снялся в российской мелодраме - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области фитосанитарии

Сегодня, 12:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10