В Баку временно изменена схема движения 12 автобусных маршрутов

В связи с матчем 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Карабах» и «Челси», который состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, ограничен въезд автобусов на территорию транспортно-пересадочного центра перед ареной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), специальная автобусная зона будет предоставлена в распоряжение болельщиков, направляющихся на игру, чтобы обеспечить им удобное и беспрепятственное передвижение.

В связи с введёнными ограничениями место остановки автобусов 12 регулярных маршрутов временно перенесено на остановку, расположенную перед торговым центром «Gənclik Mall».