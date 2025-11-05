Мирзоян: Диалог с Турцией идет ежедневно, ожидаются результаты

У нас практически ежедневный диалог с Турцией.

Конечной целью этого диалога является открытие границ и установление дипломатических отношений.

Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 5 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.

«Я только что выразил надежду на то, что в ближайшее время будут ощутимые результаты в этом направлении. Конечно, частью этого является открытие железной дороги Гюмри-Карс.

Вы спрашиваете: это будет в ближайшее время? Я отвечаю: возможность этого на практике в ближайшее время имеется. Вы спрашиваете: получили сигналы? Я отвечаю: мы получаем сигналы», - заявил Мирзоян.