Погода на четверг: В Баку ожидается до +18°С

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 6 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако в ночь с 5 на 6 ноября и утром местами возможен моросящий дождь. Ожидается северо-восточный ветер.

Температура воздуха - ночью +9…+13°, днём +15…+18°. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., относительная влажность - 70–80%.

В районах Азербайджана в основном ожидается сухая погода, однако днём в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами будет наблюдаться туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха - ночью +6…+11°, днём +17…+22°; в горах - ночью от -2° до +3°, днём +5…+9°.