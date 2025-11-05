Шойгу: Важно возобновить формат «3+3» на Южном Кавказе

Работу в формате "3+3" важно возобновить на Южном Кавказе.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил в среду секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Важно возобновить работу консультативной региональной группы, платформы "3+3". Большое значение имеет разблокировка в регионе транспортных коммуникаций, договоренность о чем была достигнута в рамках трехсторонней рабочей группы", – сказал Шойгу на заседании встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Национальном центре "Россия".

В целом, по его словам, ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению.

Напомним, Россия активно содействовала созданию формата "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия – с одной стороны, Россия, Иран и Турция – с другой). Грузия пока не участвует в заседаниях, однако другие участники неоднократно заявляли, что дверь для Тбилиси остается открытой. Предыдущие три встречи состоялись поочередно в Москве, Тегеране и Стамбуле.