Рустам Джабраилов снялся в российской мелодраме - ВИДЕО

На российском телеканала «Домашний» состоялась премьера четырехсерийного мелодраматического сериала «На разных берегах».

Главные роли в мелодраме исполнили обладатель титула «Best Model of the World 2007», азербайджанский актер Рустам Джабраилов и Анастасия Грибулина («В списках не значился», «Герой 115»).

Подчеркнем, что это не первый проект Р.Джабраилова для канала «Домашний» - ранее актер сыграл главные мужские роли в сериалах «Абрикосовая горечь» и «Мой любимый раджа».

Отметим, что сериал, съемки которого проходили как в РФ, так и в Турции, уже доступен для просмотра онлайн на официальном сайте телеканала «Домашний».

Сюжет: Накануне свадьбы Соню (А.Грибулина) бросил жених. Вместе с подругой она отправляется зализывать душевные раны в Турцию, где знакомится с владельцем отеля Денизом (Р.Джабраилов). После настойчивых ухаживаний со стороны Дениза Соня открывает ему свое сердце, и они женятся. Спустя год в Турции происходит землетрясение, и Дениз принимает решение открыть в отеле центр помощи пострадавшим. К нему за помощью обращается молодая девушка Джемре, которая когда-то была обещана ему в качестве жены. Пользуясь случаем, чтобы отомстить за несостоявшуюся свадьбу, она ссорит Дениза с женой.

Читайте по теме:

Стартовали съемки масштабного исторического кинопроекта: В главной роли Рустам Джабраилов - ФОТО

Рустам Джабраилов снялся в российской мелодраме со звездой сериала «Мажор» - ФОТО

Рустам Джабраилов снялся в главной роли в сериале для российского федерального канала – ФОТО

Азербайджанец открыл показ известного американского дизайнера на Неделе моды в Нью-Йорке – ФОТО

Женился обладатель титула «Best Model of the World» Рустам Джабраилов - ФОТО