В Азербайджане повысится прожиточный минимум в 2026 г.

Определены размеры прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Азербайджана на 2026 год.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О минимальном прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год», который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, минимальный прожиточный минимум на 2026 год предлагается установить на уровне 300 манатов в целом по стране, 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов для пенсионеров и 260 манатов для детей.

Для справки: в 2025 году прожиточный минимум составляет 285 манатов, 305 манатов, 232 маната и 246 манатов соответственно. Таким образом, в 2026 году ожидается его увеличение в среднем на 15 манатов, или примерно на 5,3%.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.