Суд отказался применять подписку о невыезде в качестве меры в отношении Саргсяна

Антикоррупционный суд отклонил ходатайство обвинения об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Ранее сообщалось, что по делу Саргсяна на сегодня было назначено экстренное заседание для обсуждения ходатайства прокурора об изменении меры пресечения в отношении экс-президента. Утверждалось, что прокурор якобы получил «оперативные» данные о том, что Серж Саргсян намерен покинуть Армению.

При этом суд еще месяц назад отменил примененную в отношении Саргсяна меру пресечения в виде подписки о невыезде, при этом сохранив требование о залоге в размере 30 млн. драмов (около $79 тыс).

Сам экс-президент, выразил недоумение касательно сообщения прокуратуры о том, что он якобы намерен уехать из страны.

Напомним, что против Сержа Саргсяна в Армении возбуждено несколько уголовных дел, связанных с превышением должностных полномочий, незаконным отчуждением земельных участков, пособничестве в даче взятки.

