Украина получила новые системы Patriot

Украина получила зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг <…>. Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — написал он в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Источник: РБК