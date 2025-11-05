 Wolt for Work: Просто, удобно и вкусно для вашей команды | 1news.az | Новости
Общество

Wolt for Work: Просто, удобно и вкусно для вашей команды

First News Media12:07 - Сегодня
Удобная платформа корпоративного обеда для современных команд.

По мере того, как компании все чаще меняют подходы к организации работы, платформа Wolt for Work становится эффективным решением для бизнеса, который хочет поддерживать вовлеченность, продуктивность и мотивацию сотрудников, независимо от формата работы.

Основанный на проверенной платформе доставки Wolt, сервис Wolt for Work позволяет командам любого размера устанавливать бюджеты на питание, заказывать офисные принадлежности, организовывать мероприятия и отправлять подарочные карты. Заказы в системе автоматически объединяются в ежемесячный отчет, а настройка параметров максимально проста.

Сегодня Wolt for Work используют почти 20 местных и международных компаний в разных отраслях, включая ИТ, финансы, консалтинг, FMCG (товары повседневного спроса) и сферы услуг.

Гибкие решения под любой формат работы

Wolt for Work адаптируется под любой стиль работы – удаленный, офисный или гибридный. Через удобный админ-портал администраторы могут:

  • Устанавливать дневные, недельные или месячные лимиты
  • Определять конкретные локации, временные окна и правила расходов
  • Настраивать параметры для отделов, команд или сотрудников

Пользователи просто выбирают корпоративный способ оплаты при оформлении заказа и отслеживают доставку в реальном времени, не отвлекаясь от работы.

Все для нужд бизнеса в одном месте

Wolt for Work решает множество бизнес-задач:

  • Ежедневное питание сотрудников – доставка еды в офис или на дом
  • Заказ офисных товаров – закуски, напитки и необходимые принадлежности
  • Организация мероприятий – питание для встреч и мероприятий
  • Групповые заказы – несколько сотрудников могут присоединиться к одному заказу, что удобно для командных обедов и совещаний
  • Подарочные карты и бонусы – поощрение сотрудников и празднование важных событий

Благодаря обширной партнерской сети Wolt, включающей тысячи ресторанов, магазинов и продуктовых ритейлов, каждый сотрудник найдет подходящий вариант с учетом своих вкусов и диетических предпочтений.

Упрощение процессов и отчетности

Все заказы объединяются в единый ежемесячный отчет, что снижает нагрузку на бухгалтерию и администрирование. Компании также могут добавлять дополнительные данные (например, название проекта или номер центра затрат) при оформлении заказа, чтобы упростить внутреннюю отчетность. Это экономит время и помогает держать бюджет под контролем.

Создание вовлеченной и мотивированной команды

Корпоративное питание – это не просто бонус, а инструмент для создания позитивной и продуктивной рабочей культуры. С Wolt for Work компании могут проявлять заботу о своих сотрудниках – привлекать таланты, укреплять командный дух и делать рабочие будни намного приятнее.

На правах рекламы

