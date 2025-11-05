Представители НАТО проводят курс оценки боеготовности в Азербайджане - ФОТО

До 40 представителей НАТО проводят в Азербайджане курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск", сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО в Баку проводится курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)". В мероприятии в Центре военных игр Национального университета обороны участвуют военнослужащие НАТО и стран-партнеров. Цель курса - сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединенных сил Альянса. В мероприятии принимают участие до 40 представителей стран-членов и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.