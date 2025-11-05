Глава СК Армении: Подозреваемые по делу о госперевороте планировали совершить теракты и захватить здания полиции

Лицо, арестованное по делу о государственном перевороте, назвало свои действия терроризмом.

Об этом заявил глава Следственного комитета Армении Артур Погосян, отвечая во время бюджетных слушаний в парламенте на вопросы оппозиционного депутата Анны Григорян, передают армянские СМИ.

Григорян заявила, что арестантам (включая священнослужителей) якобы искусственно пытаются приписать намерение государственного переворота на основе слов о необходимости "прихлопнуть двоих-троих", из прослушки телефонных разговоров архиепископа Баграта Галстаняна.

В ответ на это Погосян не согласился с формулировкой «прослушка», сказав, что расследования факта прослушки не было. Затем глава СК отметил, что по делу уже есть доказательства о том, что эти слова были сказаны не между прочим. В расписанных планах предполагаемых действий, найденных при обыске, прямо записано слово "терроризм" и говорится о захвате зданий (включая полицейские здания), утверждает он.

"Не хочу забегать вперед, пока не завершилось следствие, но на публичном судебном процессе вы во всем убедитесь", – заявил Погосян.

Напомним, 18 представителей движения "Священная борьба" проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.