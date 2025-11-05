Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Армении ситуацию в регионе

Ситуация на Кавказе требует постоянного внимания, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Нам важно сверять часы. Все, что касается последних событий, разных событий, которые произошли в регионе - на Кавказе в целом, на южном Кавказе, - требует нашего постоянного внимания, консультаций", - сказал Шойгу на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Григорян заверил, что "готов поделиться деталями" о ситуации в регионе и поблагодарил за возможность встречи.

Сегодня в Москве проходит встреча секретарей советов безопасности стран СНГ. На полях совещания Шойгу проведет несколько отдельных двусторонних встреч, в том числе с коллегой из Азербайджана.

Источник: ТАСС