 Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области фитосанитарии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области фитосанитарии

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области фитосанитарии

Между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и представителями Службы по защите и инспекции растений при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной безопасности Израиля состоялась онлайн-встреча.

В ходе встречи было положительно оценено получение разрешения на экспорт томатной продукции из Азербайджана в Израиль - кроме того, были обсуждены проводимые работы по получению необходимых разрешений для экспорта в Израиль других продуктов растениеводства.

Израильской стороне также была представлена подробная информация о мерах, принимаемых в Азербайджане для борьбы с вредителями растений.

Во время встречи состоялся продуктивный обмен мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества в области фитосанитарии.

В завершение были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Поделиться:
238

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +18°С

Xроника

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Xроника

Президент наградил группу сотрудников Бакинского метрополитена

Политика

Шойгу: Важно возобновить формат «3+3» на Южном Кавказе

Общество

Министерство: Досрочное использование пенсионного капитала гражданином не предусматривается

В Балакене мужчина ударил знакомого стаканом по голове: возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

В столице прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию cлавной Победы - ФОТО

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджане уничтожат тонны турецких фисташек

В Баку еще одна территория включена в план сноса: жителям выплатят компенсацию - ВИДЕО

В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Последние новости

Молдова закрывает «Русский дом»

Сегодня, 15:10

Министерство: Досрочное использование пенсионного капитала гражданином не предусматривается

Сегодня, 15:05

В Балакене мужчина ударил знакомого стаканом по голове: возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

В столице прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию cлавной Победы - ФОТО

Сегодня, 14:55

Iteca Caspian и Caspian Event Organisers завершили выставочный сезон 2025 года - ФОТО

Сегодня, 14:50

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Компания Lalique представляет продолжение своей успешной коллекции - Terramineral, Chapter II - ФОТО

Сегодня, 14:44

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

Сегодня, 14:30

Армении передан План действий по либерализации визового режима с ЕС

Сегодня, 14:20

Депутат: В Азербайджане с января 2026 года будут повышены все виды трудовых пенсий

Сегодня, 14:08

Суд отказался применять подписку о невыезде в качестве меры в отношении Саргсяна

Сегодня, 14:00

Погода на четверг: В Баку ожидается до +18°С

Сегодня, 13:52

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Сегодня, 13:40

Президент наградил группу сотрудников Бакинского метрополитена

Сегодня, 13:35

ЮКЖД: 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию сегодня, а оттуда - в Армению

Сегодня, 13:30

Глава СК Армении: Подозреваемые по делу о госперевороте планировали совершить теракты и захватить здания полиции

Сегодня, 13:25

Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Армении ситуацию в регионе

Сегодня, 13:15

СМИ: Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Сегодня, 13:05

Рустам Джабраилов снялся в российской мелодраме - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области фитосанитарии

Сегодня, 12:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10