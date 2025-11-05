Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области фитосанитарии

Между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и представителями Службы по защите и инспекции растений при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной безопасности Израиля состоялась онлайн-встреча.

В ходе встречи было положительно оценено получение разрешения на экспорт томатной продукции из Азербайджана в Израиль - кроме того, были обсуждены проводимые работы по получению необходимых разрешений для экспорта в Израиль других продуктов растениеводства.

Израильской стороне также была представлена подробная информация о мерах, принимаемых в Азербайджане для борьбы с вредителями растений.

Во время встречи состоялся продуктивный обмен мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества в области фитосанитарии.

В завершение были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.