ЮКЖД: 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию сегодня, а оттуда - в Армению

Российское зерно, груженное в 15 вагонов, в ближайшие часы будет доставлено из Азербайджана в Грузию с последующей отправкой в Армению.

Об этом заявил генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников.

Ранее министр экономики Геворк Папоян заявил, что зерно из России везут в Армению по железной дороге через Азербайджан. Он также отметил, что в ближайшие дни доедет и груз с казахстанской пшеницей.

"Зерно уже в пути, и в самое ближайшее время оно окажется на территории Армении", - отметил Мельников.

По его словам, складывается очень важная, практически новая для железной дороги история. Он напомнил, что ряд руководителей Армении дал комментарий относительно разблокировки существующего железнодорожного маршрута между Россией и Арменией.

"Казахское зерно сегодня попадет с территории России на территорию Азербайджана, и уже в ближайшие дни оно поступит в Армению. Для нас, как для железнодорожников, это очень важное событие, в том числе и сам факт того, что отныне есть возможность доставлять грузы в Армению из Казахстана, из других стран, из России", — отметил он.

Мельников подчеркнул, что появилась возможность организовывать и контейнерные перевозки из Китая.

Он выразил уверенность, что маршрут безусловно, будет востребован, и в Армению по железной дороге поступит не один состав с грузом.

Запуск нового железнодорожного направления позволит снизить нагрузку на Верхний Ларс, а также сократить стоимость доставки грузов, особенно через морской участок Черного моря, который является самым затратным.

Маршрут станет важным как для компаний, осуществляющих крупные поставки зерна в Армению, так и для других партнеров, включая компании, занимающиеся импортом нефтепродуктов.

Мельников выразил уверенность, что этот маршрут будет активно использоваться и принесет значительные экономические выгоды стране.

Источник: Sputnik Армения