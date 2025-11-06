Пароль «Louvre»: величайший музей мира стал мемом из-за своей безопасности - ФОТО

Можно было бы подумать, что крупнейший музей мира, в котором хранятся артефакты бесценного культурного наследия человечества, защищён как минимум не хуже банковского хранилища.

Но, как выяснилось, система безопасности Лувра держалась на пароле… просто «Лувр».

Как сообщает французская газета Libération, результаты аудитов кибербезопасности музея оказались шокирующими. Кроме того, что Национальное агентство по кибербезопасности Франции ещё в 2014 году обнаружило, что пароль для доступа к системе видеонаблюдения был «Louvre», позднейшие проверки выявили и другие уязвимости: устаревшее программное обеспечение, которому более двадцати лет, незащищённые точки доступа на крышах, а также пароль от другого важного программного обеспечения - “THALES”.

Учитывая, что программу разработала компания… Thales.

По сути, кибербезопасность Лувра напоминала открытую дверь с табличкой «входите, если интересно». Иронично, что всё это вскрылось после октябрьского ограбления, когда из музея средь бела дня исчезли драгоценности на сумму около 102 миллионов долларов. Официально не подтверждено, сыграли ли слабые пароли роль в преступлении, но репутационные потери музей уже понёс.

Так или иначе, эта ситуация стала основной темой для шуток в соцсетях. Один комментатор в X заметил: «Если у вас когда-нибудь будет синдром самозванца, просто вспомните, что пароль от камер наблюдения Лувра был “Louvre”».

Один комментатор также пошутил, что люди должны помнить об этой оплошности пароля всякий раз, когда они «чувствуют, что вы плохо справляетесь со своей работой»

Другой же шокированный комментатор пошутил, что команда безопасности могла бы, по крайней мере, добавить некоторые цифры или пунктуации, чтобы сделать пароль более безопасным.

Так или иначе, хотя ограбление прошло с впечатляющей скоростью, масштабы провалов в системе безопасности, скорее, указывают на то, что успех преступников объясняется вовсе не их мастерством, а халатностью самого музея.

Источник: DailyMail

Джамиля Суджадинова