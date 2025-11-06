Фикрет Садыхов: Армения задышит благодаря возможностям, которые предоставляет ей Азербайджан

Сегодня из Азербайджана была отправлена первая партия предназначенного для Армении зерна из Казахстана.

Железнодорожный состав из 15 вагонов с пшеницей общим объемом около 1000 тонн со станции Бёюк-Кесик проследует через Грузию в Армению.

Еще 15 вагонов с 1048 тонн 800 кг зерна по тому же маршруту прибыли сегодня в Армению из России.

В экспертном сообществе подчеркивают, что эти поставки стали возможны благодаря решению Президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии действовавших со времени оккупации ограничений на транзит грузов в Армению. Это наглядно подтверждает, что региональное сотрудничество не только приносит ощутимую экономическую выгоду всем сторонам, но и в стратегической перспективе служит ключевым фактором укрепления стабильности и мирной повестки на Южном Кавказе. Иными словами, данное событие – этой реальный и осязаемый вклад в установление мира в регионе, который отражает вес усилий, направленных на обеспечение стабильности и содействие экономическому развитию всех стран региона.

Делясь с 1news.az свои мнением по этому поводу, известный политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов акцентировал внимание на еще одной важной стороне происходящих процессов.

«Вряд ли в мировой практике можно найти прецедент, когда победившая сторона, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет, еще и выдвигала бы мирные инициативы. Реальность заключается в том, что именно наши мирные инициативы легли в основу исторического соглашения, которое было парафировано между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве США, 8 августа в Вашингтоне.

И самое интересное заключается в том, что эти дни, когда азербайджанский народ готовится праздновать годовщину Великой Победы, и Армения тоже будет встречать с хорошими новостями. То есть, впервые за очень многие годы по железной дороге через территорию Азербайджана в Армению доставлено российское зерно, и вскоре поступит партия казахстанского.

Мы предоставили возможность доставки стратегических грузов в Армению, понимая, что в этом регионе важно одновременно демонстрировать силу и военный потенциал, когда необходимо восстанавливать свою территориальную целостность и суверенитет, и при этом стремиться к миру, безопасности, стабильности и нормальным взаимоотношениям с Арменией.

То есть, в регионе формируется действительно новая история. Победа Азербайджана, полное восстановление его территориальной целостности и государственного суверенитета фактически предоставили Армении возможность извлекать экономические выгоды и дивиденды - как это ни парадоксально - но именно из своего поражения.

И в этом есть как глубокая символика, так и реальные обстоятельства, с которыми мы всегда считались и о которых всегда говорили и обращали внимание армянской стороны - жить в условиях нормального, взаимовыгодного сотрудничества, и получать экономические выгоды и дивиденды.

И Армения, которая всегда говорила, что «находится в блокаде и тупике», сегодня, наконец, задышит благодаря тем возможностям, которые предоставляет ей Азербайджан.

Мы сегодня не требуем репараций, выплат дополнительных сумм за те военные преступления, которые против нас совершала Армения, хотя имеем на это полное право и все основания. Мы сегодня думаем о завтрашнем дне, о будущем, мы хотим нормализовать ситуацию с тем, чтобы нынешнее и будущее поколения жили в благоприятных условиях, сотрудничали и получали от этого экономические выгоды».