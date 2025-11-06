Саакашвили предъявлено новое обвинение

Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и еще семи оппозиционерам в саботаже конституционного строя.

"Уголовное преследование началось по преступлениям против государства: саботаж, помощь иностранной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности направленной против основ конституционного устройства и национальной безопасности, призыва к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - заявил Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

Обвинение касаются событий в Грузии после начала конфликта в Украине в феврале 2022 года.

Источник: Sputnik Грузия