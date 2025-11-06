Сахиль Бабаев: Расходы на здравоохранение в бюджете-2026 достигнут исторического рекорда

Расходы на здравоохранение, предусмотренные в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год, станут самыми высокими в истории страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на слушаниях в Милли Меджлисе по проекту бюджета на 2026 год.

По словам министра, в будущем году финансирование системы здравоохранения вырастет на 40% по сравнению с 2024 годом и составит на 1,1 млрд манатов больше.

"Только по онкологическому направлению предусмотрено 118 млн манатов. В систему обязательного медицинского страхования включены восемь новых направлений, и в будущем их число будет расширяться", - отметил министр.

Он также напомнил, что ежегодно в рамках обязательного медстрахования медицинскими услугами пользуются около 5 млн граждан, причем взносы за 7,5 млн человек полностью покрываются из госбюджета.

"Кроме того, есть граждане, самостоятельно оплачивающие страховые взносы. Государство берет на себя страхование как официально трудоустроенных, так и безработных. Исключение составляют лица, занятые в теневой экономике и уклоняющиеся от регистрации - они должны оплачивать страхование самостоятельно", - пояснил Бабаев.