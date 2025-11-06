В Карсе посажены 44 дерева в память о героях Отечественной войны - ФОТО

На территории расположенного в Карсе Кавказского университета в память о героях, ставших шехидами в 44-дневной Отечественной войне, 6 ноября были посажены 44 дерева.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие помощник губернатора провинции Карс Хайреддин Гюзель, ректор Кавказского университета Хюсню Капу, генеральный консул и сотрудники генерального консульства, преподаватели и студенты университета, жители Карса и представители СМИ.

Генеральный консул выразил глубокую благодарность Кавказскому университету, прежде всего ректору, за создание условий для проведения столь важной для Азербайджана акции по посадке деревьев и постоянную поддержку.

У входа на территорию, где были посажены деревья, установлена табличка с надписью: «В честь 5-й годовщины Карабахской Победы в память о героях Азербайджана, ставших шехидами в 44-дневной Отечественной войне, посажены 44 дерева».

У корней деревьев была насыпана земля, привезенная из 44 деревень района Шавшат турецкой провинции Артвин.