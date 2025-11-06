Через Азербайджан в Армению отправлены первые вагоны с зерном из Казахстана - ФОТО

«Как заявил Президент Ильхам Алиев во время своего государственного визита в Казахстан 21 октября, Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие со времен оккупации».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сообщил журналистам Бахтияр Гаджиев, начальник отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Грузы уже отправляются в Армению транзитом через Азербайджан. Накануне 15 вагонов с зерном общим весом 1048 тонн 800 кг были отправлены из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана со станции Беюк-Кясик. Грузы перевозятся в Грузию, а оттуда – в Армению», - отметил он.

По словам Б.Гаджиева, также начата перевозка казахстанского зерна в Армению через Азербайджан.

15 вагонов с зерном из Казахстана общим весом около тысячи тонн прибыли в Азербайджан 5 ноября. Состав уже находится на станции Баладжары, продолжит движение по маршруту Баладжары – Гаджигабул – Беюк-Кясик, и грузы будут отправлены со станции Беюк-Кясик. Ожидается отправка очередных партий грузов в Армению через Азербайджан как из России, так и из Казахстана.