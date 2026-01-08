 Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов? | 1news.az | Новости
Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

First News Media11:40 - Сегодня
Азербайджанский правовед Аслан Исмайлов высказался по поводу опубликованного документа за подписью главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина о закрытии уголовного дела в связи с крушением самолёта AZAL 25 декабря 2024 года.

В письме главы СК РФ, направленном генпрокурору Азербайджана Кямрану Алиеву, отмечается, что экипаж после двух неудачных попыток не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за погодных условий (облачности), принял решение направиться в другой аэропорт и примерно в 9:28 (по московскому времени) разбился при посадке в аэропорту Актау. Это привело к разрушению воздушного судна и пожару. В результате погибли 38 человек, 29 человек получили травмы различной степени тяжести. На основании результатов расследования и совокупности полученных доказательств уголовное дело было прекращено, говорится в письме Бастрыкина.

«Очевидно, что Бастрыкин бесстыдно подписал решение о замалчивании факта гибели граждан Азербайджана», - написал Аслан Исмайлов в посте на своей странице в Facebook.

«Мне интересно, почему Ильхам Рагимов, который был одногруппником и Путина, и Бастрыкина, который постоянно с гордостью говорит о своей близкой дружбе с ними, хвастается этим повсюду, и который на презентации своей книги в Бакинском государственном университете сажал Бастрыкина рядом с Абелем Магеррамовым и Рустамом Усубовым, не выражает отношения к замалчиванию факта гибели граждан Азербайджана своим близким другом?! Ведь в своих интервью, особенно в тех, которые он активно давал после Отечественной войны, Ильхам Рагимов позиционирует себя как преданный борец за азербайджанский народ», - подчеркнул правовед.

