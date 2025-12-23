Кража с родника памяти шехидов в Баку попала на камеру - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы произошла серия краж.

Как сообщали в МВД, неизвестное лицо в разное время похитило два водопроводных крана с родника, построенного на территории района в память о шехидах, а также государственные регистрационные номерные знаки с трёх автомобилей.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции на основании поступивших обращений, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступлений 34-летний Камран Гасымов.

Совершённые им деяния были также поэтапно зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По данным фактам проводятся расследования.