 Смерть адвоката в евлахском отеле и деградация сострадания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Смерть адвоката в евлахском отеле и деградация сострадания

First News Media11:38 - Сегодня
Смерть адвоката в евлахском отеле и деградация сострадания

Иногда одна новость способна рассказать об обществе больше, чем целые социологические отчёты.

Так случилось и на этот раз — с сообщением о смерти 37-летнего адвоката Элкина Керимли, найденного в отеле в городе Евлах. По сообщению Qafqazinfo.az, смерть наступила в результате приема лекарства.

Печальная, частная история превратилась в публичную аутодафе под публикацией новости в соцсети Facebook на официальной странице упомянутого медиа-ресурса: десятки комментариев, где вместо сочувствия — обвинения, вместо вопросов — ярлыки.

«Женатый мужчина в отеле — значит, грех», «нечего было туда идти», «получил по заслугам» — эта грубая логика демонстрирует, насколько легко общество готово разорвать человека даже после смерти.

Толпа без лица

Толпа — древний персонаж истории и литературы. Она осуждала Сократа за «развращение молодёжи», гналась за Галилеем, смеялась над безумным Гамлетом.

В ней нет ни памяти, ни сострадания — только мгновенная уверенность в своей правоте. Комментарии под новостью будто написаны одним человеком — оскорблённым, подозрительным, лишённым эмпатии. Здесь слово «отель» стало символом распутства, а не места отдыха (при чем в данном случае, скорее всего, делового); здесь факт смерти уступил место воображаемому «греху».

Это — не новость о человеке. Это диагноз обществу, уставшему думать, но не уставшему судить.

Рефлекс на чужую боль

Писатель Альбер Камю говорил: «Бунтующий человек утверждает, что есть предел, через который нельзя переступить». Сегодня мы видим, как этот предел исчезает.

Когда смерть становится поводом для морализаторства, общество теряет не только вкус к правде, но и способность быть человечным.

Где-то в комментариях затерялось несколько простых голосов: «Он был хорошим человеком», «Был адвокатом, мог быть там по работе», «Почему вы осуждаете умершего?» — но в потоке злобы их почти не слышно. Толпа не любит нюансов; ей нужны виновные, а не истина.

От сострадания — к «цифровому камню»

Когда-то человек, бросавший камень в другого, понимал, что камень тяжёлый. Теперь он лёгкий — это всего лишь комментарий. Но вес греха остался тем же.

Мы перестали видеть в смерти тайну, а в человеке — сложность.

Нам проще поверить в «таблетку» и «любовницу», чем в то, что жизнь может оборваться без скандала и без смысла.

Проще судить, чем скорбеть.

И всё же — единственный выход из этого морального оцепенения остаётся тем же, что и во времена Сократа: учиться думать и помнить, что за каждой новостью стоит человек, а не сюжет.

Может быть, через сто лет историки, разбирая наши цифровые хроники, скажут: «Это было общество, которое комментировало всё — даже смерть».

И если мы не научимся хотя бы молчать перед трагедией, нас будет некому оправдать.

Поделиться:
1397

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Политика

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Общество

На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО

Общество

PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku - ФОТО

Общество

В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

В Азербайджане планируется значительное повышение акцизов на сигареты и сигары

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

В Турции молодую девушку зарезали, нанеся 75 ножевых ударов. Подозреваемый - азербайджанец - ФОТО

В Турции трагически погиб азербайджанский студент - ФОТО

Последние новости

Кино на неделю: Новый «Хищник» с Эль Фаннинг в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Пароль «Louvre»: величайший музей мира стал мемом из-за своей безопасности - ФОТО

Сегодня, 13:07

В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

Сегодня, 13:00

Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

Сегодня, 12:55

Посол Германии вернулся к работе в Грузии

Сегодня, 12:48

В Азербайджане планируется значительное повышение акцизов на сигареты и сигары

Сегодня, 12:45

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Сегодня, 12:38

Азербайджан повысит акцизы на энергетики

Сегодня, 12:35

Израиль объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной

Сегодня, 12:30

В Азербайджане повышается акцизный налог на спиртные напитки

Сегодня, 12:27

Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

Сегодня, 12:25

Азербайджан оптимизирует акцизы на ввоз автомобилей старше 7 лет

Сегодня, 12:17

Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

Сегодня, 12:15

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Сегодня, 12:12

Для лиц, занимающихся деятельностью общепита, устанавливаются новые налоговые льготы

Сегодня, 12:10

Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк

Сегодня, 12:07

Глава НПО: Армяне изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане

Сегодня, 12:04

В Гяндже произошла кража на 9 тысяч манатов

Сегодня, 12:02

На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО

Сегодня, 12:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10