 В Баку прошли саммиты McDonald's по финансам, стратегии, аналитике, производству и управлению персоналом - ФОТО
Общество

В Баку прошли саммиты McDonald's по финансам, стратегии, аналитике, производству и управлению персоналом - ФОТО

First News Media10:32 - Сегодня
В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, производству и управлению персоналом - ФОТО

С 28 по 30 октября и с 4 по 6 ноября в бакинском отеле JW Marriott Absheron состоялись два крупнейших корпоративных мероприятия McDonald’s региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — саммит по финансам, стратегии и аналитике, и саммит по производству и управлению персоналом.

Оба саммита стали первыми в истории McDonald’s, проведёнными в формате EMEA.

Мероприятия собрали более 300 участников из более чем 50 стран, среди которых — финансовые директора, руководители по аналитике и стратегии, операциям и управлению персоналом, а также партнёры и владельцы бизнесов, представители глобальных подразделений McDonald’s, включая департаменты маркетинга, закупок, цепочки поставок, аналитики и других направлений.

Саммиты открыл генеральный директор компании McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский, обратившийся к участникам с приветственным словом.

В своём обращении О. Богопольский представил деятельность McDonald’s в Азербайджане, рассказал о развитии сети, достижениях локальной команды и вкладе компании в экономику страны.

Программа обоих саммитов охватывала обсуждение результатов деятельности компании, планов на будущее, обмен опытом и профессиональными знаниями.

Участники представили итоги работы за прошедший период, обсудили ключевые тенденции и прогнозы на следующий год, а также поделились лучшими практиками, направленными на повышение эффективности и устойчивости бизнеса.

Для McDonald’s это стало крупнейшими корпоративными мероприятиями, когда-либо проведёнными в Азербайджане.

Проведение саммитов в Баку имеет особое значение для корпорации: оно подчёркивает растущее значение азербайджанского рынка в системе McDonald’s в регионе ЕMEA, а также демонстрирует потенциал страны как современной и привлекательной площадки для международного бизнеса.

Подобные события способствуют укреплению деловой репутации Азербайджана и развитию корпоративного туризма, повышая интерес глобальных компаний как к проведению мероприятий, так и инвестициям в экономику страны.

