В Баку обнаружены грубые нарушения в производстве мучных изделий - ФОТО

На улице Г.Рамазанова в Бинагадинском районе города Баку проведена проверка предприятия по производству и переработке мучных изделий, принадлежащего физическому лицу Шахназ Нураддин гызы Велиевой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе инспекции были выявлены нарушения действующих технических регламентов, санитарно-эпидемиологических норм и правил безопасности пищевой продукции. Инспекторы установили, что пекарня функционировала нелегально - без обязательной регистрации в системе продовольственной безопасности.

Кроме того, состояние производственного помещения вызвало серьёзную обеспокоенность проверяющих: были обнаружены значительные повреждения стен, пола и потолка.

Среди других нарушений отмечено отсутствие системы вентиляции. Особую тревогу вызвал факт использования рабочих поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, которые не были покрыты материалами, устойчивыми к дезинфекции. Также было зафиксировано полное отсутствие регулярных санитарных процедур и дезинфекционных мероприятий.

В связи с выявленными нарушениями деятельность предприятия приостановлена до полного устранения всех недостатков. В отношении владелицы производства составлен административный протокол.