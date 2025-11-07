По заказу Минкультуры издана книга «44 gün 23 saat 43 dəqiqə» - ФОТО

С целью донесения исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне до широкой общественности по заказу Министерства культуры АР был подготовлен сборник под названием «44 gün 23 saat 43 dəqiqə».

Издание представляет читателю документальное, фактологическое и хронологическое свидетельство несокрушимого единства, железной воли и справедливой борьбы азербайджанского народа и государства.

Посвящённая 5-летию Великой Победы книга системно отражает историю справедливой борьбы Азербайджана, освещая политические, военные и духовные аспекты 44-дневной Отечественной войны.

«Книга «44 gün 23 saat 43 dəqiqə» станет важным источником как с архивной, так и с просветительской точки зрения, передавая будущим поколениям летопись героизма азербайджанского народа», - отмечают в Министерстве культуры.