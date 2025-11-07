5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

В мега-лотерее лидера инноваций Bakcell эмоции достигают пика! На этой неделе в розыгрыше, проведённом с помощью искусственного интеллекта, победителем 5-го автомобиля Zeekr 001 класса люкс стала Севда Асадова.

Сегодня она получила ключи от своего автомобиля и испытала радость этого незабываемого момента. Отметим, что Севда Асадова выиграла автомобиль, приобретя «Шанс»-пакет за 1 манат.

Эмоции только начинаются! В последующие недели ещё 8 автомобилей Zeekr 001 ждут своих счастливых обладателей. Возможно, следующая удача будет на твоей стороне!

Приобрети один из «Шанс»-пакетов, увеличь шанс на выигрыш и не упусти возможность стать победителем!

«Шанс»-пакеты:

• «Шанс»-пакет за 1 манат – 3 шанса → *3#YES

• «Шанс»-пакет за 5 манат – 25 шансов → *25#YES

• «Шанс»-пакет за 20 манат – 150 шансов → *155#YES

На сегодняшний день в мега-лотерее уже 5 человек выиграли Zeekr 001, а 34 человека стали обладателями iPhone 17. Абонентов Bakcell ждут великолепные призы – iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финале!

Подробнее: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

