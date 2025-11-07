 5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

First News Media16:26 - Сегодня
5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

В мега-лотерее лидера инноваций Bakcell эмоции достигают пика! На этой неделе в розыгрыше, проведённом с помощью искусственного интеллекта, победителем 5-го автомобиля Zeekr 001 класса люкс стала Севда Асадова.

Сегодня она получила ключи от своего автомобиля и испытала радость этого незабываемого момента. Отметим, что Севда Асадова выиграла автомобиль, приобретя «Шанс»-пакет за 1 манат.

Эмоции только начинаются! В последующие недели ещё 8 автомобилей Zeekr 001 ждут своих счастливых обладателей. Возможно, следующая удача будет на твоей стороне!

Приобрети один из «Шанс»-пакетов, увеличь шанс на выигрыш и не упусти возможность стать победителем!

«Шанс»-пакеты:
• «Шанс»-пакет за 1 манат – 3 шанса → *3#YES
• «Шанс»-пакет за 5 манат – 25 шансов → *25#YES
• «Шанс»-пакет за 20 манат – 150 шансов → *155#YES

На сегодняшний день в мега-лотерее уже 5 человек выиграли Zeekr 001, а 34 человека стали обладателями iPhone 17. Абонентов Bakcell ждут великолепные призы – iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финале!

Подробнее: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На правах рекламы

Поделиться:
184

Актуально

Политика

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Отечественной войне

Xроника

Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности ...

Xроника

Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны

Политика

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после ...

Общество

5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

На этих улицах Баку установлены новые пешеходные переходы и пандусы - ФОТО

В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды

По заказу Минкультуры издана книга «44 gün 23 saat 43 dəqiqə» - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Турции молодую девушку зарезали, нанеся 75 ножевых ударов. Подозреваемый - азербайджанец - ФОТО

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

Министр Теймур Мусаев понес тяжелую утрату

Последние новости

Казахстан присоединяется к Авраамовым соглашениям

Сегодня, 17:03

Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Сегодня, 16:54

Стало известно, кто проведёт «Детское Евровидение-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Президент Азербайджана наградил военнослужащих

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны

Сегодня, 16:47

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

Сегодня, 16:40

Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

Сегодня, 16:38

Экс-министра экономики Армении задержали по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:34

Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку - важный шаг для нормализации отношений

Сегодня, 16:30

Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

Сегодня, 16:28

5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

Сегодня, 16:26

В Баку ожидают, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

Сегодня, 16:24

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Отечественной войне

Сегодня, 16:22

Гаджизаде: Следующая встреча платформы «3+3» должна пройти в Азербайджане

Сегодня, 16:13

На этих улицах Баку установлены новые пешеходные переходы и пандусы - ФОТО

Сегодня, 16:10

Айхан Гаджизаде: В двусторонней повестке Баку и Парижа фактически начался новый этап

Сегодня, 16:08

В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды

Сегодня, 16:05

Баку рассчитывает на действенные шаги США по полной отмене 907-й поправки

Сегодня, 16:03

Прокурор огласил часть документов и доказательств, относящихся к Давиду Бабаяну

Сегодня, 16:00

МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

Сегодня, 15:58
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30