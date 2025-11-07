 В Азербайджане наблюдается геомагнитная буря | 1news.az | Новости
В Азербайджане наблюдается геомагнитная буря

Фаига Мамедова17:05 - Сегодня
Наблюдается геомагнитная буря.

Как передает 1news.az, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что 7–8 ноября активность Солнца будет оставаться на высоком уровне за счет вспышек в его южном полушарии. В высоких географических широтах 7 ноября мощность магнитной бури по 10-балльной шкале (индекс Kp) достигнет 6–7, а в последующие дни снизится, вернувшись к нормальному фоновому уровню. Солнечная активность возросла за счет вспышек класса M, которые 8 ноября могут создавать помехи радиосвязи на 70–80%, а 9 ноября - на 30–35%. В средних географических широтах, к которым относится и Азербайджан, 7 ноября мощность бури по индексу Kp составит 6, а в последующие дни также снизится, вернувшись к фоновому уровню.

