В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности

Сегодня в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — началась церемония открытия VI Игр Исламской Солидарности.

Как сообщает Apasport.az, командированный в Эр-Рияд, мероприятие, проходящее в комплексе «Al Janadryah», стартовало в 21:00 по бакинскому времени.

Флаг Азербайджана на церемонии открытия пронесут тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилуфер Агазаде.

Напомним, что в турнире принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые соревнуются за медали в 23 видах спорта.

Азербайджан представлен на Играх 174 спортсменами в 20 видах спорта.

Отметим, что церемония закрытия Исламиады состоится 21 ноября.