В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности
Сегодня в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — началась церемония открытия VI Игр Исламской Солидарности.
Как сообщает Apasport.az, командированный в Эр-Рияд, мероприятие, проходящее в комплексе «Al Janadryah», стартовало в 21:00 по бакинскому времени.
Флаг Азербайджана на церемонии открытия пронесут тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилуфер Агазаде.
Напомним, что в турнире принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые соревнуются за медали в 23 видах спорта.
Азербайджан представлен на Играх 174 спортсменами в 20 видах спорта.
Отметим, что церемония закрытия Исламиады состоится 21 ноября.
