Эдис представляет «Дни супер шопинга» от Trendyol

Trendyol запустил крупнейшую скидочную кампанию года «Дни супер шоппинга» под слоганом «Noyabr deyəndə Trendyol». Лицом кампании стал турецкий поп-исполнитель Эдис, хорошо известный и любимый в Азербайджане.

Специально для кампании создана промо-мелодия «Noyabr deyəndə Trendyol», которую исполнил представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение» Фахри Исмаилов (Fahree).

Энергия Эдиса, его позитивная аура и современный стиль находятся в центре внимания нового рекламного ролика, посвященного «Дням супер шоппинга». Благодаря яркому присутствию Эдиса, Trendyol стремится подарить покупателям в Азербайджане самое незабываемое и динамичное шопинг-впечатление года.

С 6 по 11 ноября в рамках кампании «Дни супер шоппинга» на платформе Trendyol действуют эксклюзивные скидки на тысячи товаров. Пользователи могут воспользоваться выгодными предложениями более чем в 1500 категориях.

Рекламный ролик «Дни супер шоппинга» от Trendyol: https://www.instagram.com/p/DQpJxM2CIkA/

