Общество

Эдис представляет «Дни супер шопинга» от Trendyol

Сегодня
Эдис представляет «Дни супер шопинга» от Trendyol

Trendyol запустил крупнейшую скидочную кампанию года «Дни супер шоппинга» под слоганом «Noyabr deyəndə Trendyol». Лицом кампании стал турецкий поп-исполнитель Эдис, хорошо известный и любимый в Азербайджане.

Специально для кампании создана промо-мелодия «Noyabr deyəndə Trendyol», которую исполнил представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение» Фахри Исмаилов (Fahree).

Энергия Эдиса, его позитивная аура и современный стиль находятся в центре внимания нового рекламного ролика, посвященного «Дням супер шоппинга». Благодаря яркому присутствию Эдиса, Trendyol стремится подарить покупателям в Азербайджане самое незабываемое и динамичное шопинг-впечатление года.

С 6 по 11 ноября в рамках кампании «Дни супер шоппинга» на платформе Trendyol действуют эксклюзивные скидки на тысячи товаров. Пользователи могут воспользоваться выгодными предложениями более чем в 1500 категориях.

Рекламный ролик «Дни супер шоппинга» от Trendyol: https://www.instagram.com/p/DQpJxM2CIkA/

На правах рекламы

