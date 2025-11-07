 В Дагестане разбился вертолёт, четверо погибших | 1news.az | Новости
В Дагестане разбился вертолёт, четверо погибших

18:36 - Сегодня
В Дагестане в результате падения вертолета погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Как передает ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились семь человек.

"Вертолет КЭМЗ (производства Кизлярского электромеханического завода) потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии", - сказал он.

Агентство отмечает, что вертолет с туристами на борту направлялся в Избербаш.

Также сообщается, что вертолет при падении разрушил на земле частный дом, внутри которого не было людей.

Как сообщают российские СМИ, по сообщению выживших, перед крушением на борту возникла поломка, экипаж пытался совершить вынужденную посадку. Это сейчас основная версия", - заявили в оперативных службах.

В региональном Минздраве сообщили о том, что при падении туристического вертолета Ка-226 выжили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом.

Отмечается, что один из раненых в крайне тяжелом состоянии, он нетранспортабелен.

На борту вертолета было семеро туристов, из них четверо погибли. Вертолет упал на частный дом, расположенный на территории турбазы "Солнечный берег" в районе Избербаша. Внутри дома не было людей.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности).

