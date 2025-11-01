 Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
First News Media20:02 - Сегодня
Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ФОТО - ВИДЕО

В столице Нигера открылись два мини-футбольных поля и новая штаб-квартира Федерации футбола страны. Проект стоимостью 4,2 миллиона долларов реализован в рамках программы FIFA Forward — флагманской инициативы, направленной на развитие массового спорта, инклюзию и образование.

В Ниамее состоялось открытие двух новых мини-полей и современной штаб-квартиры Федерации футбола Нигера (FENIFOOT), построенных при поддержке программы FIFA Forward. Эти объекты станут центром футбольной жизни столицы и площадкой для развития детского и юношеского спорта.

Церемония прошла при участии представителей правительства, спортивного сообщества и FIFA.

Организацию представлял директор по работе с национальными ассоциациями Эльхан Мамедов, который подчеркнул, что новые площадки «дают детям безопасное и вдохновляющее пространство, где через игру рождаются уверенность и дисциплина».

Футбол как социальная миссия

Программа FIFA Forward, инициированная президентом FIFA Джанни Инфантино, делает акцент не на громких турнирах, а на инфраструктуре, доступной каждому. Она помогает странам с ограниченными ресурсами развивать футбол как инструмент образования и общественной интеграции.

Нигер вошёл в число первых одиннадцати стран-пилотов проекта FIFA Arena, который предусматривает строительство тысячи мини-площадок по всему миру к 2031 году. Новые объекты возведены на территории школы, чтобы объединять детей разных возрастов и полов, включая девочек, и сделать спорт частью повседневной жизни.

Новый облик глобального футбола

Как отметил Мамедов, такие инициативы превращают лозунг Football for All в конкретные действия. Сегодня FIFA работает не только с профессиональными клубами и сборными, но и со школьными сообществами, где футбол становится языком общения и равенства.

Стоит отметить, что Эльхан Мамедов — бывший генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) — стал первым азербайджанцем, занявшим столь высокий пост в FIFA. Его назначение отражает растущее влияние Азербайджана в международных институтах, в том числе спортивных, и признание профессионализма азербайджанских управленцев на глобальном уровне.

Футбол, который объединяет

Инициатива в Нигере — пример новой философии FIFA, где развитие измеряется не числом стадионов, а числом детей, получивших шанс впервые выйти на поле. От Баку до Ниамея, от Европы до Африки — футбол становится универсальным языком надежды, образования и единства.

