Mercedes-Benz EQS — симфония тишины и силы

Общество

18:32 - Сегодня
Mercedes-Benz представляет на азербайджанском рынке EQS, флагманскую модель электрической линейки EQ — воплощение роскоши, интеллекта и бескомпромиссного комфорта.

Созданный на полностью электрической платформе, EQS задаёт новые стандарты в сегменте премиальных электромобилей. Его изысканный дизайн соединяет в себе элегантность и аэродинамическое совершенство: коэффициент сопротивления воздуха всего 0.20 Cd делает EQS одним из самых обтекаемых автомобилей в мире.

В интерьере водителя встречает MBUX Hyperscreen — инновационная мультимедийная система с тремя интегрированными OLED-дисплеями, объединёнными под цельным стеклянным экраном шириной 141 см. Искусственный интеллект адаптируется к привычкам владельца, делая каждую поездку максимально персонализированной.

Под капотом — до 658 лошадиных сил (в версии EQS 580 4MATIC) и запас хода до 780 км (WLTP). Благодаря быстрой зарядке EQS может восстановить до 300 км запаса всего за 15 минут.

Электрическая роскошь Mercedes-Benz — это не только технологии, но и философия комфорта. Пневмоподвеска AIRMATIC, интеллектуальное рулевое управление задней оси и система Energizing Comfort создают идеальный баланс между динамикой и плавностью движения.

«EQS — это не просто электромобиль. Это новая глава в истории Mercedes-Benz, где технологии служат человеку, а движение становится искусством», — отмечает Орхан Гаджиев, генеральный директор «Автокапитал-Азербайджан».

Специальные предложения

Для клиентов Mercedes-Benz в Азербайджане действует уникальная программа приобретения EQS:
• 50% предоплата
• Остаток суммы — в течение 3 лет, без комиссии
• Страховка — в подарок

Это предложение делает переход на электрическую роскошь ещё доступнее, сохраняя при этом неизменно высокий уровень сервиса Mercedes-Benz.

EQS доступен для тест-драйва в новом шоуруме Mercedes-Benz в Баку.

Mercedes-Benz EQS — səssiz və güclü performans.

Для подробной информации:

“Abşeron Avtomobil Mərkəzi” *8885, Баку, пр. Гейдара Алиева, 191

“AutoStar Kaukasus" *5545, Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 1025.

На правах рекламы

