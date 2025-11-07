Дорожная полиция призывает граждан к осторожности в предстоящие выходные

В связи с Днем Победы и Днем Государственного флага ожидается, что в дни последовательных выходных, которые продлятся с 8 по 11 ноября, по всей стране усилится транспортный поток - возрастет движение из столицы в регионы, а также в обратном направлении.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции (ГГУДП) МВД.

В обращении к участникам движения Главное государственное управление дорожной полиции отмечает, что обеспечение безопасности на дорогах в предстоящие четырехдневные нерабочие дни зависит от внимания и ответственности каждого участника движения.

Водителей просят: перед выездом внимательно проверить техническое состояние управляемых ими транспортных средств - в частности, проконтролировать тормозную систему, степень износа шин, работу световых приборов и стеклоочистителей.

В эти знаменательные дни, которые наш народ отмечает с чувством единства и гордости, участникам движения рекомендуется:

Заранее планировать маршруты движения и определять время поездки так, чтобы движение было удобным и безопасным.

Перед отправлением в дальние поездки обязательно отдохнуть и не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии.

Строго соблюдать скоростной режим, воздерживаться от рискованных маневров и внезапных обгонов, а также правильно соблюдать дистанцию.

Перевозить детей в автомобиле с использованием ремней безопасности или детских удерживающих устройств.

Помнить о недопустимости управления транспортным средством лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеходам также напоминают:

Использовать только установленные переходы, соблюдать сигналы светофора, а также отдавать предпочтение светоотражающим элементам в одежде, особенно в вечерние часы, когда условия видимости ухудшаются.

В праздничные дни личный состав ГГУДП будет нести службу в усиленном режиме работы. Цель - обеспечить безопасность движения и предотвратить аварии.

Давайте не забывать, что безопасность нас самих и наших близких зависит от поведения каждого из нас.

Главное государственное управление дорожной полиции желает всем участникам движения безопасных и приятных праздничных дней.