Трамп назвал Байдена дураком

Американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США Джо Байдена дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине.

"Мы больше не теряем деньги в этой войне", - отметил Трамп, имея в виду конфликт в Украине. "Как вы знаете, Байден передал [Киеву] $350 млрд, и кто знает, что с ними [с деньгами] произошло", - добавил он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд <...> наличными и в виде вооружений", - подчеркнул Трамп.

"Теперь мы продаем ракеты, самолеты, самую лучшую военную технику. Мы продаем ее НАТО. Мы добились от [стран] НАТО повышения [расходов на оборону] с 2% ВВП до 5%. В это до сих пор никто не может поверить", - добавил Трамп. "Они берут эти деньги и платят США за оружие, - констатировал американский лидер, говоря о европейских союзниках Вашингтона по Североатлантическому альянсу. - Мы продаем оружие НАТО. Мы продаем его за полную стоимость. Мы продаем оружие НАТО, а НАТО берет эти вооружения и, вероятно, распределяет их, но большую часть отдает Украине".

Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО.

Источник: ТАСС