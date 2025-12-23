 Трамп назвал Байдена дураком | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп назвал Байдена дураком

First News Media09:00 - Сегодня
Трамп назвал Байдена дураком

Американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США Джо Байдена дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине.

"Мы больше не теряем деньги в этой войне", - отметил Трамп, имея в виду конфликт в Украине. "Как вы знаете, Байден передал [Киеву] $350 млрд, и кто знает, что с ними [с деньгами] произошло", - добавил он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд <...> наличными и в виде вооружений", - подчеркнул Трамп.

"Теперь мы продаем ракеты, самолеты, самую лучшую военную технику. Мы продаем ее НАТО. Мы добились от [стран] НАТО повышения [расходов на оборону] с 2% ВВП до 5%. В это до сих пор никто не может поверить", - добавил Трамп. "Они берут эти деньги и платят США за оружие, - констатировал американский лидер, говоря о европейских союзниках Вашингтона по Североатлантическому альянсу. - Мы продаем оружие НАТО. Мы продаем его за полную стоимость. Мы продаем оружие НАТО, а НАТО берет эти вооружения и, вероятно, распределяет их, но большую часть отдает Украине".

Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО.

Источник: ТАСС

Поделиться:
329

Актуально

Мнение

Когда слова не работают: Баку больше не верит обещаниям Москвы

Xроника

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Общество

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Политика

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

В мире

Гарри Каспаров заочно арестован в Москве

Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в

«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Австралиец, обезоруживший одного из террористов в Сиднее, получил чек на $2,5 млн

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

В России полностью заблокируют YouTube

Последние новости

Азербайджан и Оман отменяют визы для владельцев диппаспортов

Сегодня, 13:12

Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Баку загорелся детский сад

Сегодня, 13:05

В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

Сегодня, 13:00

В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Сегодня, 12:57

Гарри Каспаров заочно арестован в Москве

Сегодня, 12:48

Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в

Сегодня, 12:43

«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

Сегодня, 12:35

NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

Сегодня, 12:25

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 12:20

Трагически погиб создатель игры Call of Duty Винс Зампелла - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

МВД обратилось к гражданам по поводу несчастных случаев с пиротехникой - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Исторический полет: Первый человек с инвалидностью, полетевший в космос - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Баку мужчина погиб после падения с лестницы

Сегодня, 11:50

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Полад Бюльбюльоглу о назначении сына: «Никто не может сказать, что за счет отца…» - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Окончательный отчет о крушении самолета AZAL еще не представлен - Ильхам Амиров

Сегодня, 11:32

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 11:27

Более 47 тысяч школьников переведены через электронную систему

Сегодня, 11:18

Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

Сегодня, 11:12
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00