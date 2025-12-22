 Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны - ФОТО | 1news.az | Новости
Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны - ФОТО

First News Media23:00 - 22 / 12 / 2025
22 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (ICDO) Эргюджа Келентерли.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поздравил Эргюджа Келентерли с тем, что представитель нашей страны впервые был избран на пост генерального секретаря Организации в рамках 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны, состоявшейся в городе Баку в этом году, и подчеркнул, что это избрание является показателем международного престижа Азербайджана и его растущей роли в сфере гражданской обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления международного сотрудничества в области гражданской защиты, борьбы со стихийными и техногенными катастрофами, а также о сотрудничестве и обмене опытом в области гуманитарной помощи.

В ходе встречи генеральный секретарь представил подробную информацию о деятельности, приоритетных направлениях и планах организации.

Россия заинтересована в открытии Русского Дома в Баку

Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

