Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в четвертый раз - ФОТО

44-летняя Анна Курникова поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram трогательной новостью - в их семье с Энрике Иглесиасом появился ещё один ребёнок.

Малыш родился 17 декабря, однако рассказать об этом экс-теннисистка решила лишь сейчас, опубликовав в Instagram первый кадр с новорождённым. На фото младенец мирно лежит в кроватке рядом с плюшевой игрушкой. Публикацию Курникова лаконично подписала: «Моё солнышко», указав дату рождения - 17.12.2025. Пол и имя ребёнка пара пока предпочитает не раскрывать.

О том, что А.Курникова ждёт четвёртого малыша, стало известно ещё летом - несмотря на отсутствие официальных заявлений, папарацци неоднократно фотографировали её в Майами в свободной одежде, скрывающей округлившийся живот.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе с 2001 года и считаются одной из самых закрытых, но при этом крепких пар в мире шоу-бизнеса. Их история началась на съёмках клипа Escape. В 2017 году у пары родились двойняшки Николас и Люси, а в 2020-м дочь Мария.