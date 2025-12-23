В Сумгайыте 1300 абонентов останутся без газа

Подача газа 1 300 абонентам будет приостановлена в Сумгайыте.

Как сообщили в Сумгайытском участке газовой эксплуатации Производственного объединения «Азеригаз», в поселке Джейранбатан произойдет временное прекращение подачи голубого топлива в связи с интеграцией нового шкафного газорегуляторного пункта (ШГРП) в действующую газораспределительную систему.

Отключение газоснабжения начнется с 10:00. После завершения всех технических мероприятий восстановление газоснабжения будет производиться поэтапно.

Представители «Азеригаза» настоятельно рекомендуют всем затронутым абонентам строго соблюдать правила безопасности.