Трамп рассказал, для чего Гренландия необходима Соединенным Штатам

First News Media09:15 - Сегодня
Трамп рассказал, для чего Гренландия необходима Соединенным Штатам

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности, а не с целью получения контроля над ее полезными ископаемыми.

"Гренландия нужна нам по соображениям национальной безопасности. А не из-за минералов. У нас столько месторождений минералов и нефти! У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира. Гренландия нам нужна по соображениям национальной безопасности", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Если посмотреть на Гренландию, вдоль побережья, то там везде российские и китайские корабли", - считает Трамп. "Она нам нужна из-за национальной безопасности. Мы должны ее иметь", - сказал глава американской администрации. При этом он пренебрежительно отозвался о роли Дании в делах острова. Трамп выразил мнение, что Копенгаген не выделяет необходимые на эти цели средства и не обеспечивает "военную защиту" Гренландии. "Они говорят, что Дания там была и 300 лет назад, [упоминают] корабль или что-то в этом роде. Ну, мы, уверен, тоже были там на кораблях", - отметил президент. "Нам придется все это уладить", - подчеркнул Трамп, не вдаваясь в детали.

Комментируя назначение губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри американским спецпосланником по Гренландии, Трамп уточнил, что инициатива исходила не от него. "Я ему [Лэндри] не звонил, он позвонил мне. Он инициативный", - заявил Трамп. По его словам, губернатор в том числе напомнил ему в этой беседе о покупке Луизианы у Франции Соединенными Штатами в начале XIX века. Новое кадровое решение американского лидера вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Нынешний американский президент неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. Опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Трамп не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в этом случае применением военной силы.

Источник: ТАСС

